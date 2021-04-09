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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,51'e yükseldi

Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı 682,01 milyon metreküp oldu.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 78,51'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışların ardından yüzde 78,51'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 59,35 arttığı hesaplandı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 78,51 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan artış yüzde 5,05 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 91,52, Terkos'ta yüzde 73,53, Sazlıdere'de yüzde 41,37, Alibey'de yüzde 66,26, Büyükçekmece'de yüzde 75,28, Ömerli'de yüzde 95,54, Darlık'ta yüzde 93,00, Elmalı'da yüzde 92,46, Kazandere'de yüzde 69,32 ve Pabuçdere'de yüzde 67,95 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 682,01 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 410,46 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 653 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 227,21 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 6 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,43, 2007'de yüzde 53,45, 2008'de yüzde 43,79, 2009'da yüzde 97,32, 2010'da yüzde 99,01, 2011'de yüzde 95,53, 2012'de yüzde 92,63, 2013'te yüzde 91,53, 2014'te yüzde 33,68, 2015'te yüzde 95,48, 2016'da yüzde 87,44, 2017'de yüzde 88,02, 2018'de yüzde 91,27, 2019'da yüzde 92,86, 2020'de ise yüzde 70,32 olarak gerçekleşti.

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