  • BIST 1.400
  • Altın 462,974
  • Dolar 8,0492
  • Euro 9,6816
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 18 °C
»

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 80,79'a yükseldi.
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,79 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta yüzde 19,16 seviyesine kadar inen barajlardaki su seviyesi yağışlarla yeniden yükselişe geçti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,79 olarak ölçülürken, son iki haftada yaşanan artış yüzde 5 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 55,23, Terkos'ta yüzde 76,78, Sazlıdere'de yüzde 42,85, Alibey'de yüzde 66,91, Büyükçekmece'de yüzde 76,97, Ömerli'de yüzde 97,38, Darlık'ta yüzde 96,72, Elmalı'da yüzde 94,62, Kazandere'de yüzde 74,79 ve Pabuçdere'de yüzde 73,79 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 701,85 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 413,97 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 784 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 245,91 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 19 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 97,59, 2007'de yüzde 51,97, 2008'de yüzde 43,40, 2009'da yüzde 97,01, 2010'da yüzde 98,22, 2011'de yüzde 96,60, 2012'de yüzde 95,34, 2013'te yüzde 91,67, 2014'te yüzde 32,24, 2015'te yüzde 96,91, 2016'da yüzde 85,99, 2017'de yüzde 87,48, 2018'de yüzde 90,75, 2019'da yüzde 92,72, 2020'de ise yüzde 70,03 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keşfettikleri balık katili parazite 'Adana' ismini verdiler19 Nisan 2021 Pazartesi 10:49
  • Bitlis kırsalında patlamaya hazır 500 gram TNT kalıbı ele geçirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek19 Nisan 2021 Pazartesi 10:48
  • İçişleri'nden kısıtlama açıklaması: 33 bin 811 kişiye ceza19 Nisan 2021 Pazartesi 10:41
  • Doğu Karadeniz’e çay işçisi göçü başladı, uyarı geldi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:38
  • Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi19 Nisan 2021 Pazartesi 10:07
  • Muğla'da korkutan deprem19 Nisan 2021 Pazartesi 09:59
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Nisan 2021 Pazartesi 09:33
  • Tokyo ve Osaka Kovid-19'a karşı yeniden OHAL'e hazırlanıyor19 Nisan 2021 Pazartesi 09:30
  • Annesinin eski eşini pompalı tüfekle öldürdüğü anlar güvenlik kamerasında19 Nisan 2021 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti