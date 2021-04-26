İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,11

Barajlardaki toplam su miktarı 704,62 milyon metreküp oldu. Mevcut barajlar dışında Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne 254,59 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 81,11 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15’e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bu seviyelerde seyrini sürdürüyor. Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 81,11 olarak ölçülürken, son iki haftada yaşanan artış yüzde 0,83 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 49,22, Terkos'ta yüzde 78,78, Sazlıdere'de yüzde 43,31, Alibey'de yüzde 66,26, Büyükçekmece'de yüzde 77,16, Ömerli'de yüzde 95,79, Darlık'ta yüzde 97,52, Elmalı'da yüzde 95,31, Kazandere'de yüzde 76,90 ve Pabuçdere'de yüzde 76,78 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 704,62 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 420,35 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 677 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 254,59 milyon metreküp su alındı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Nisan tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,61, 2007'de yüzde 50,67, 2008'de yüzde 42,89, 2009'da yüzde 97,21, 2010'da yüzde 97,89, 2011'de yüzde 97,23, 2012'de yüzde 95,16, 2013'te yüzde 91,73, 2014'te yüzde 30,91, 2015'te yüzde 95,95, 2016'da yüzde 84,72, 2017'de yüzde 87,44, 2018'de yüzde 89,60, 2019'da yüzde 91,72, 2020'de ise yüzde 69,07 olarak gerçekleşmişti.