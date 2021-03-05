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İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 58,23'e, su miktarı bugün itibarıyla 505 milyon metreküp seviyesine yükseldi.
İstanbul'un barajlarındaki su miktarı 58,23'e çıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 39,07 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 58,23 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 57,76, Terkos'ta yüzde 53,86, Sazlıdere'de yüzde 31,01, Alibey'de yüzde 58,2, Büyükçekmece'de yüzde 59,14, Ömerli'de yüzde 70,63, Darlık'ta yüzde 67,51, Elmalı'da yüzde 65,79, Kazandere'de yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 40,58 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 505 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 797 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 5 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,30, 2007'de yüzde 54,51, 2008'de yüzde 36,50, 2009'da yüzde 80,22, 2010'da yüzde 98,50, 2011'de yüzde 93,26, 2012'de yüzde 90,05, 2013'te yüzde 85,07, 2014'te yüzde 29,00, 2015'te yüzde 95,42, 2016'da yüzde 89, 02, 2017'de yüzde 87,94, 2018'de yüzde 87,93, 2019'da yüzde 93,19, 2020'de ise yüzde 64,16 olarak gerçekleşti.

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