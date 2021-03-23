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İstanbul'un barajlarındaki su oranı artışı sürüyor

Barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemini geride bırakırken, toplam su miktarı 580 milyon metreküp oldu.
İstanbul'un barajlarındaki su oranı artışı sürüyor

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 66,84'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 47,68 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 66,84 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. 2020 yılı mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,65 olarak gerçekleşmişti.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,39, Terkos'ta yüzde 62,13, Sazlıdere'de yüzde 35,18, Alibey'de yüzde 59,62, Büyükçekmece'de yüzde 66,84, Ömerli'de yüzde 83,57, Darlık'ta yüzde 78,05, Elmalı'da yüzde 76,98, Kazandere'de yüzde 59,42 ve Pabuçdere'de yüzde 46,86 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 580 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 758 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 23 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,60, 2007'de yüzde 54,12, 2008'de yüzde 41,73, 2009'da yüzde 93,18, 2010'da yüzde 99,11, 2011'de yüzde 94,43, 2012'de yüzde 92,73, 2013'te yüzde 87,97, 2014'te yüzde 35,68, 2015'te yüzde 95,08, 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de ise yüzde 63,99 olarak gerçekleşti.

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