  • BIST 1.178
  • Altın 491,694
  • Dolar 8,0262
  • Euro 9,4793
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,89 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 30,89'a indi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 30,89 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 20,93, Terkos'ta yüzde 31,98, Sazlıdere'de yüzde 6,93, Alibey'de yüzde 22,55, Büyükçekmece'de yüzde 16,37, Ömerli'de yüzde 43,55 Darlık'ta yüzde 61,53 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay’dan 439 milyon metreküp su alındı
İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 260 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor.

Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı.

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Ekim tarihi baz alındığında, 2011'de yüzde 60,69, 2012'de yüzde 49,50, 2013'te yüzde 45,09, 2014'te yüzde 24,32, 2015'te yüzde 69,62, 2016'da yüzde 39,35, 2017'de yüzde 55,37, 2018'de yüzde 51,67, 2019'da 43,02, 2020'de ise 30,89 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pakistan Başbakanı Han'dan Facebook'a İslamofobik içeriklerin yasaklanması çağrısı26 Ekim 2020 Pazartesi 12:46
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
  • Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu: Çok sayıda asker hayatını kaybetti26 Ekim 2020 Pazartesi 12:45
  • 'Dünyanın en büyük insan zinciri' İstanbul'dan geçiyor26 Ekim 2020 Pazartesi 11:53
  • TDV açlık ve kuraklıkla mücadele eden coğrafyalara 'can suyu' oluyor26 Ekim 2020 Pazartesi 11:52
  • Libya'dan son dakika açıklaması26 Ekim 2020 Pazartesi 11:38
  • MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi26 Ekim 2020 Pazartesi 11:38
  • Türkiye'nin yerli ve milli sebze tohumları kadınlara emanet26 Ekim 2020 Pazartesi 11:36
  • Anız yakanlara 10 ayda 1,3 milyon lira ceza kesildi26 Ekim 2020 Pazartesi 11:35
  • 'Pastırma' sıcakları Türkiye'yi çarşamba günü terk edecek26 Ekim 2020 Pazartesi 11:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti