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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi

Su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine geldi.
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 41'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi, son yağışlarla birlikte yüzde 41,30'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 22,14 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41,30 olarak ölçüldü. Son dört günde barajların su seviyesi yüzde 6,99'luk bir artış gösterdi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 63,42, Terkos'ta yüzde 40,67, Sazlıdere'de yüzde 19,53, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,33, Ömerli'de yüzde 45,76, Darlık'ta yüzde 54,69, Elmalı'da yüzde 49,79, Kazandere'de yüzde 48,56 ve Pabuçdere'de yüzde 13,51 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 5 günde 61 milyon metreküp artış göstererek 359 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 733 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 1 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 89,50, 2007'de yüzde 55,37, 2008'de yüzde 25,50, 2009'da yüzde 50,78, 2010'da yüzde 97,45, 2011'de yüzde 90,21, 2012'de yüzde 67,10, 2013'te yüzde 77,21, 2014'te yüzde 33,12, 2015'te yüzde 86,52, 2016'da yüzde 75,76, 2017'de yüzde 84,88, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,38, 2020'de yüzde 56,98, 2021'de ise yüzde 41,30 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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