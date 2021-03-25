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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 69,83'e yükseldi, toplam su miktarı 606,56 milyon metreküp oldu.
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 69,83'e yükseldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 50,67 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 69,83 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 61,19, Terkos'ta yüzde 65,06, Sazlıdere'de yüzde 36,76, Alibey'de yüzde 63,13, Büyükçekmece'de yüzde 69,59, Ömerli'de yüzde 86,57, Darlık'ta yüzde 82,36, Elmalı'da yüzde 79,39, Kazandere'de yüzde 60,92 ve Pabuçdere'de yüzde 49,28 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 606,56 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 697 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden 1 Ocak'tan bugüne kadar 193,42 milyon metreküp su alındı. 2020 yılında ise her iki kaynaktan toplam 503 milyon metreküp su alınmıştı.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 25 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,72, 2007'de yüzde 54,50, 2008'de yüzde 42,29, 2009'da yüzde 94,00, 2010'da yüzde 99,09, 2011'de yüzde 94,41, 2012'de yüzde 92,62, 2013'te yüzde 88,30, 2014'te yüzde 35,46, 2015'te yüzde 95,05, 2016'da yüzde 86,99, 2017'de yüzde 89,48, 2018'de yüzde 89,56, 2019'da yüzde 94,07, 2020'de ise yüzde 63,92 olarak gerçekleşti.

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