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İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 70’i aştı

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 70,63'e yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 613,52 milyon metreküp oldu.
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 70’i aştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 51,47 arttı. Son bir haftadaki artış ise 7,30 oldu.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,63 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,15, Terkos'ta yüzde 65,24, Sazlıdere'de yüzde 37,17, Alibey'de yüzde 63,77, Büyükçekmece'de yüzde 69,96, Ömerli'de yüzde 87,69, Darlık'ta yüzde 83,74, Elmalı'da yüzde 83,03, Kazandere'de yüzde 61,68 ve Pabuçdere'de yüzde 50,25 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 613,52 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 739 bin metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 195,56 milyon metreküp su alındı. 2020 yılında ise her iki kaynaktan toplam 503 milyon metreküp su alınmıştı.

Son 15 yılın doluluk oranları
Barajlardaki doluluk oranı, 26 Mart tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,56, 2007'de yüzde 54,54, 2008'de yüzde 42,69, 2009'da yüzde 94,60, 2010'da yüzde 99,00, 2011'de yüzde 94,44, 2012'de yüzde 92,51, 2013'te yüzde 88,32, 2014'te yüzde 35,34, 2015'te yüzde 94,99, 2016'da yüzde 87,35, 2017'de yüzde 89,41, 2018'de yüzde 89,57, 2019'da yüzde 94,14, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

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