  • BIST 1.836,73
  • Altın 677.55611
  • Dolar 11.7654
  • Euro 13.3692
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -10 °C
»

İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da TEM otoyolu ve D100 karayolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Avrupa yakasında D100 karayolu Ankara istikametinde Zeytinburnu mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Haliç Köprüsü çıkışında normale dönüyor.

Haramidere mevkisinde ise Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yollarda yoğunluk görülüyor.

TEM otoyolunda Kağıthane, Esenler ve Başakşehir'de bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu yakasında TEM otoyolu Ataşehir, Sancaktepe ve Sultanbeyli bölgelerinde kısmi yoğunluk gözleniyor.

D100 karayolunda Ankara istikametinde Göztepe ile Maltepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Maltepe bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı23 Aralık 2021 Perşembe 09:23
  • Zonguldak'ta karın keyfini vatandaşlar ve çocuklar çıkardı22 Aralık 2021 Çarşamba 23:09
  • Çorum'da zincirleme kaza: 3 ağır yaralı22 Aralık 2021 Çarşamba 22:11
  • Trabzon'da kar yağışında öğrenciler mahsur kaldı; eğitime kar tatili22 Aralık 2021 Çarşamba 21:13
  • 7 yaşında kalp yetmezliğinden öldü22 Aralık 2021 Çarşamba 20:18
  • Sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbullun saldırısına uğrayan Asiye, ağır yaralandı22 Aralık 2021 Çarşamba 19:21
  • Başından yaralanan karaca tedaviye alındı22 Aralık 2021 Çarşamba 18:23
  • Karlı kaplı köyde mahsur kalan hastaya 5 saatte ulaşıldı22 Aralık 2021 Çarşamba 18:22
  • Denizli'deki Yayla Gölü buz tuttu22 Aralık 2021 Çarşamba 16:31
  • Bakır fabrikasının atölyesinde çıkan yangın söndürüldü22 Aralık 2021 Çarşamba 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti