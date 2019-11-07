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İstanbul'un en yüksek ikinci binası Çinlilerin oldu: 3.2 milyar lira teklif ettiler

220 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek ikinci binası olan İstanbul Tower 205 Çinlilere satıldı.
İstanbul'un en yüksek ikinci binası Çinlilerin oldu: 3.2 milyar lira teklif ettiler

Zincir Yapı A.Ş.'nin gerçekleştirdiği Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi'nde yer alan 235 bin metrekare inşaat alanlı İstanbul Tower 205 Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı.

İstanbul'un 261 metrelik Sapphire'den sonra en yüksek ikinci binası olan 220 metre uzunluğundaki 52 katlı kuleye Çinliler talip oldu.

594 MİLYON DOLAR
Çin'in en büyük bankalarından Çin Endüstri ve Ticaret Bankası'na (ICBC) bağlı ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Tower 205 için 594 milyon dolar teklifte bulundu.


İstanbul Tower 205 projesi
TEKLİFİ KABUL ETTİLER
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın yüzde 25 oranında iştirak etmiş olduğu Zincir Yapı A.Ş. ile arsa sahibi Turgut İlaç'ın, Çinlilerin 3.2 milyar liralık teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Proje Turgut İlaç’ın sahibi olduğu Levent’teki Fako İlaç Fabrikası’nın arazisi üzerine yapılmıştı.
İKİ ÖDÜL ALMIŞTI
İstanbul'un en seçkin iş ve finans merkezi Levent Büyükdere Caddesi'nde inşa edilen İstanbul Tower 205, Avrupa’nın en önemli gayrimenkul ödüllerinden “European Property Awards 2018-2019”da (Avrupa Gayrimenkul Ödülleri) “En İyi Ticari Yüksek Bina” ile “En İyi Ofis Geliştirme” kategorilerinde iki ödüle layık görülmüştü.

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