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İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor

İstanbul'daki denetimlerde şehirlerarası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken, araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçüldü.
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında denetimler devam ediyor

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Güney ve Kuzey Orhanlı Katılım yolu ile D-100 Kuzey ve Güney Yol Tuzla Köprüsü mevkisinde araçları kontrol etti.

Tuzla’da polis ekipleri, durdurduğu şehirlerarası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi"ni kontrol etti. İzin belgesi bulunmayan yolcuların kentte girişine ve kentten çıkışına izin verilmedi. Özel araçlarıyla giriş ve çıkış yapan sürücüler de kontrol edildi.

Denetime İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de katılarak yolcuların ateşlerini ölçüp bilgilendirmede bulundu.

Denetimler sırasında uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

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