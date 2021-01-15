İstanbul'un günlük ekmek üretimi salgın döneminde yüzde 20 azaldı

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kolivar, "Salgın döneminde üretim miktarımız yüzde 20 azaldı. Özellikle restoranların kapalı olması veya açık olduğu zamanlarda eskisi gibi müşterilerin bulunmaması bu azalmada etkili oldu." dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekmek üretim miktarında, restoranların kapalı olması veya açık olduğu zamanlarda da eskisi gibi müşteri bulunmaması nedeniyle yüzde 20'lik azalma yaşandığını söyledi.

Kolivar, İstanbul'daki günlük ekmek üretimine ve fırınlara ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

İstanbul genelindeki 4 bin fırının ekmek üretme kapasitesinin 40 milyon civarında olduğunu belirten Kolivar, en çok fırın sayısına sahip ilçeleri Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kartal ve Bağcılar olarak sıraladı.

Fırıncıların gece gündüz demeden üretimi sürdürdüklerini, halka taze ekmek ulaştırmak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını ifade eden Kolivar, salgın sürecinde üretimi hiç durdurmadıklarını dile getirdi.

Kent genelindeki fırınlar, "kombine" diye tabir edilen sanayi tipi fırınlar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait halk ekmek fabrikalarında günde yaklaşık 20 milyon ekmek üretildiğini kaydeden Kolivar, "Salgın döneminde üretim miktarımız yüzde 20 azaldı. Özellikle restoranların kapalı olması veya açık olduğu zamanlarda eskisi gibi müşterilerinin bulunmaması bu azalmada etkili oldu." dedi.

Kolivar, ekmek maliyetlerinin yüksek olmasının sebebinin ruhsatsız fırınlar ve halk ekmek olduğunu öne sürdü.

Cihan Kolivar, ekmek israfında son yıllarda belirli bir mesafe alındığını ancak halen istenilen bilinç düzeyine ulaşılamadığını vurguladı.

Son yıllarda bayat ve iade ekmekleri fırınlardan toplayan bazı firmaların bunlardan galeta unu yaptığını aktaran Kolivar, vatandaşlara ekmeğin israf olmaması için ihtiyacı kadar ekmek almaları tavsiyesinde bulundu.

Cihan Kolivar, fırınların her zaman açık olması nedeniyle ekmek bulamama gibi bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

"Kent gelinde 400 ruhsatsız fırın var"

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'da en çok yakındıkları konuların başında ruhsatsız fırınların geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir fırının ruhsatlı olarak açılması ve çalıştırılması için izlenecek belirli prosedürler bulunuyor. İstanbul'da yaklaşık 4 bin fırın var. Bunlardan 400'ü ruhsatsız. Yani bunlar hiç bir şeyi, üretim izni ve Gayrı Sıhhi Müessesesi (GSM) ruhsatı olmayan fırınlar. Bir de GSM'si olmayan ancak 31 Aralık 2017'den önce Tarım ve Orman Bakanlığının gıda üretebilir izni verdiği fırınlar var. Bakanlık tarafından ilgili izin, 2017 ve öncesinde yapılan fırınlara verildi. Biz onları ruhsatlı sayıyoruz. O şekilde yaklaşık bin fırın var. Bunların dışında şu anda kent genelindeki fırınların yüzde 10'u yani 400'ü ruhsatsız."

Kolivar, söz konusu ruhsatsız fırınların kapatılmasının ekmek satışlarında fiyat artışını önleyeceğini söyledi.

Bu durumda diğer ruhsatlı fırınların kapasitesinin artacağını kaydeden Kolivar, işçilerin büyük kısmının sigortasız çalıştırıldığı bu fırınlar nedeniyle vergi kaybı meydana geldiğini savundu.

Esenyurt, Avcılar, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy, Çekmeköy, Kartal ve Pendik gibi ilçelerde ruhsatsız fırınların yoğunlukta olduğunu kaydeden Kolivar, Esenler, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ruhsatsız fırınlara izin verilmediğini sözlerine ekledi.