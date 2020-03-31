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İstanbul'un şehir hastanelerinde hizmet yarışı için geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açılacağını müjdelediği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
İstanbul'un şehir hastanelerinde hizmet yarışı için geri sayım başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşmasında yer verdiği İkitelli (Başakşehir) ve Göztepe şehir hastanelerindeki çalışmaların son durumu AA kameralarınca kaydedildi. 

Mayıs ayında açılması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek. 

Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak 1000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesinin de tamamlanması için sona yaklaşıldı. Hastanenin eylül ayında hizmete açılması planlanılıyor.

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