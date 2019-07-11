İstasyon Caddesi’ndeki trafik sorunu için ilk adım atıldı

İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesini bitirmesi beklenen alternatif bulvar projesinde ilk somut adım atıldı. Kamulaştırılan 6 binadaki 53 hak sahibi için yeni yapılacak evlerin kuraları dün çekildi.

Etimesgut ve Sincan’ın can damarı olan İstasyon Caddesi’nde yaşanan trafik çilesi için dün somut bir adım atıldı. Alternatif yol projesi kapsamında kamulaştırılan 6 binadaki 53 hak sahibi için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Kamulaştırılan 6 bina yerine bölgede yapılacak siteye 53 hak sahibinin 2020’nin ilk aylarına kadar yerleştirilmesi planlanıyor. Öte yandan gazetemiz de yaşanan çileyi defalarca gündeme getirmişti. Son olarak 7 Haziran tarihli sayımızda ‘İstasyon Sözü’ manşetiyle verdiğimiz haberimizde Başkan Yavaş’ın ,”İstasyon için çalışmalara başlıyoruz” sözünü duyurmuş ve vatandaşların bu sözün takipçisi olacağını söylemiştik.

KURA ÇEKİLDİ

Kamulaştırılan 6 bina için dün Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nun da gerçekleştirildi. Binalarda bulunan 53 hak sahibi bölgede yapılacak sitede kurayla belirlenen evlerine 2020 yılının ilk aylarına kadar taşınması bekleniyor. Yeni yapılacak sitenin yine yeni yolun geçeceği güzergâha yakın şekilde yapılması ve bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor. Hak sahiplerinin yeni evlerine geçmesiyle de kamulaştırılan 6 binanın yıkımı ve sonrasında yol yapım çalışmalarının başlaması bekleniyor.

TAKİPÇİSİ OLDUK

Bölgede yaşanan sıkıntıyı yakından takip ederek çok kez gündeme getiren gazetemiz son olarak geçtiğimiz Haziran ayında trafik çilesini duyurmuştu. Başkan Yavaş’ın katıldığı bir iftar programında ‘İstasyon için çalışmalara başlıyoruz’ sözünü manşete taşımıştık. Yavaş’ın bu sözlerini vatandaşların heyecanla karşıladığını belirttiğimiz ‘İstasyon Sözü’ manşetli haberimizde vatandaşların, “Bu sefer konunun takipçisi olacağız. Çalışmalar bir an önce başlasın yıllardır yaşanan mağduriyet yeterli. Yeni yönetimin çalışmalar için görüşmeye başlaması sevindirici. Bizler de yakından takip ediyoruz” sözlerine yer vermiştik.

5 YENİ KAVŞAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi geçtiğimiz gün yeni bir karara daha imza attı. Başkent’in trafiğinde önemli yere sahip olan 5 noktasına alt geçit ve kavşak yapılmaya karar verildi. Bunlar ise,

Ankara Bulvarı’nın devamı olan Etimesgut-Sincan İstasyon caddesinde alternatif bulvar projesi, Dumlupınar Bulvarı Konutkent girişi, Başkent Üniversitesi önü ve Yaşamkent’te üç adet sinyalizayon kavşak ve alt geçit, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Dumlupınar Bulvarını bağlayan Şaşmaz Sanayi bulvarı üzerine iki adet kavşak ve alt geçit projesi.

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com