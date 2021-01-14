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İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar

Sincan ve Etimesgut’u şehir merkezine bağlayan ana arter konumundaki İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesini sona erdirmesi öngörülen proje için teklifler alındı.
İstasyon Caddesi’ne alternatif bulvar

Başkent’in nüfusu en hızlı artan ilçelerinden Sincan ve Etimesgut’u şehir merkezine bağlayan ana arter konumundaki İstasyon Caddesi’ndeki trafik çilesi nihayet son buluyor. 

Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Caddesi’nde gerçekleştirdiği köprülü kavşak çalışmasının ardından, devamı olan İstasyon Caddesi için de düğmeye bastı. İstasyon Caddesi’ne alternatif 5 kilometrelik bir bulvar yapılacak. Yeni bulvar, 4 demiryolu geçiş köprüsü ile 1 alt geçitten oluşacak. TCDD Genel Müdürlüğü’nden alınan onay sonrası yapılan protokol kapsamında tek yön ve 3 şerit olarak planlanan alternatif yeni bulvar, demiryolunun kuzeyinden geçecek.

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ÇOK SAYIDA FİRMA TEKLİF VERDİ
Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı, “İstasyon Caddesi Alternatif Yol Projesi Sanat Yapıları Yapım İşi” için önceki gün ihale gerçekleştirdi. Canlı yayınca yapılan ihaleye çok sayıda firma teklif verdi. Tekliflerin 100 ile 120 milyon TL arasında değiştiği görüldü. Süreç tekliflerin değerlendirmesi ile ilerleyecek. Sonuçların EKAP üzerinden firmalara bildirmesiyle, projede ilk kazmayı vurma aşamasına geçilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, projeyle ilgili “İstasyon Caddesi’ni kullanan 1,5 milyon hemşehrimin çilesini bitireceğiz. Bölgenin yıllardır kangrene dönüşen, can güvenliğini tehdit eden trafik sorununu çözeceğiz” dedi.

YUSUF SAĞLAM//İLK SAYFA- 

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