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İstasyon Caddesi'nin trafik çilesi nihayet son buluyor

Etimesgut ve Sincanlıların yıllardır süregelen en büyük sorunlarından biri olan İstasyon Caddesindeki trafik çilesi nihayet son buluyor. Alternatif yol açılıyor. Büyükşehir, 53 hak sahibine verilecek yeni evler için yarın kura çekimi yapacak.
İstasyon Caddesi'nin trafik çilesi nihayet son buluyor

Başkent'in nüfusu en hızlı artan ilçeleri olan Etimesgut ve Sincanlıların yıllardır süregelen en büyük sorunlarından biri olan İstasyon Caddesindeki trafik çilesi nihayet son buluyor. İstasyon Caddesi'ne alternatif yol açılıyor.

Proje kapsamında 6 binayı sahipleri ile anlaşarak kamulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 53 hak sahibine verilecek yeni evler için yarın kura çekimi yapacak.

Noter huzurundaki kura çekimi, saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. 

Edinilen bilgilere göre süreç şöyle işleyecek:

YIKIMIN ARDINDAN İHALE

Kamulaştırılan altı binadaki 53 hak sahibi, binalarının hemen yanında inşa edilen sitede kura çekimiyle belirlenen yeni evlerine bu yılın sonunda taşınacak. Konuyu mahkemeye taşıyan ancak belediyenin haklı bulunduğu 15 hak sahibi de Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla mağdur edilmeyecek. Taşınmaların ardından yeni yılda kamulaştırılan altı binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kavşak ve yollar için ihaleye çıkacak. Yolun yapımına ise 2020 yılında başlanacak.

DEMİREL: OLMAZSA OLMAZIMIZ

İstasyon Caddesi projesi için “Olmazsa olmazımızdır” diyen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de “Bizim 600 bin, Sincan’ın 550 bin civarında nüfusu var. Önümüzdeki 10 yıl içinde iki ilçenin toplamda 2 milyona yakın nüfusu olduğunu göreceğiz. Kent merkezine alternatif yollar açılmasına rağmen ulaşım sorununun çözüldüğünü söyleyemeyiz. Bunun için 2018 yılının ortalarından sonra Büyükşehir Belediyesi ile projelendirdiğimiz İstasyon Caddesi’nin alternatif yolunun yapılması lazım” demişti.

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