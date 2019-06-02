İstasyon sözü

Etimesgut ve Sincanlıların yıllardır süregelen en büyük sorunlarından biri olan İstasyon Caddesindeki trafik çilesi son bulmayı bekliyor. Yavaş “Çalışmalara başlıyoruz” dedi. Bölge sakinlerinden, “Takipçisiyiz” cevabı geldi.

Yaklaşık 1 milyona yakın nüfusun yaşadığı Sincan ve Etimesgut’un Başkent’in ana arter yollarından Eskişehir yoluyla bağlantısı olan İstasyon Caddesi’nde yaşanan trafik çilesi yıllardır bitmek bilmiyor. Gazetemizin de çok kez gündeme getirdiği vatandaşların bu çilesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan çözümüne yönelik görüşmelere başlıyoruz sözü geldi. Başkan Yavaş, “İstasyon caddesi için görüşmelere başlıyoruz” dedi. Açıklamaya ise vatandaşlardan sözün takipçisiyiz yanıtı geldi. İstasyon Caddesi’nde yaşanan sorunu kısa süre önce de MHP'li Meclis Üyesi Fikret Karadavut da dile getirmiş, daha önce aşama kaydedilen projenin bitirilmesini istemişti.

Geçtiğimiz hafta basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’in sorunlarına ilişkin pek çok konuyu ele almıştı. 1 milyondan fazla nüfusun yaşadığı Etimesgut ve Sincan’ın en büyük sorunlarından olan İstasyon Caddesi’nin trafik çilesi bunlardan biri oldu. Başkan Yavaş caddede yaşanan sorunla ilgili kurumlarla görüşmelere başlandığını söyledi.

VATANDAŞ UMUTLU VE TAKİPÇİSİ

Eski Başkan Melih Gökçek daha sonra Mustafa Tuna döneminde de çok kez gündeme gelen İstasyon Caddesi’nin sıkıntısı bir türlü çözülememişti. Her defasında umutlanan Sincalı ve Etimesgutlulular bir türlü sorunun çözülmemesinden yakınıyordu. Cadde için en son Tuna döneminde çalışmalar yapılmış ancak herhangi bir kazma vurulmadan kalmıştı. Ancak bu sefer yeni yönetimle birlikte vatandaş umutlu. Gazetemize konuşan bölge sakinleri, “Bu sefer konunun takipçisi olacağız. Çalışmalar bir an önce başlasın yıllardır yaşanan mağduriyet yeterli. Yeni yönetimin çalışmalar için görüşmeye başlaması sevindirici. Bizler de yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

MHP DE GÜNDEME GETİRDİ

Geçtiğimiz ay belediye meclisi toplantısında MHP’li Meclis Üyesi Fikret Karadavut da dile getirerek şu sözlere yer vermişti:

“3 yıla yakın bir çaba ve çalışmayla 1.5 milyon insanın istifade edeceği Sincan ve Etimesgut bölgesini merkeze bağlayan İstasyon Caddesi'yle ilgili problem var. 3 yıllık çalışmalar neticesinde her türlü kamulaştırmaları, her türlü problemleri giderdik, tüm partilerden meclis üyelerimizin ve belediyemizin işbirliğiyle yaptık. 1.5 milyon Ankaralı'nın yaşadığı ızdırabı dindirmek adına büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışma seçim öncesinde ihale aşamasındaydı, seçim oldu, yönetim değişti. Şimdi yeni yönetimden istirham ediyorum.”

Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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