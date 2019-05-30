  • BIST 89.178
  • Altın 243,957
  • Dolar 5,9140
  • Euro 6,5808
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 30 °C
»

İşte Abdullah Avcı'nın kulüp binasından ayrılış görüntüleri

Abdullah Avcı, Başakşehir'den ayrıldı. Kulüp binasından çıkan Avcı, açıklama yapmadan aracına bindi
İşte Abdullah Avcı'nın kulüp binasından ayrılış görüntüleri

Medipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı.

Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray'da şok: İdmana çıkmadılar30 Mayıs 2019 Perşembe 09:49
  • Okan Buruk'tan ilk açıklama!30 Mayıs 2019 Perşembe 06:34
  • Şenol Güneş: İzlanda'yı bertaraf etmemiz lazım30 Mayıs 2019 Perşembe 06:32
  • Atletizmde U18 Türkiye rekoru kırıldı30 Mayıs 2019 Perşembe 06:31
  • UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea30 Mayıs 2019 Perşembe 02:34
  • Osmanlıspor'da yaşanan para krizi ve boykot29 Mayıs 2019 Çarşamba 12:24
  • Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:16
  • Süper Lig'in penaltı dosyası28 Mayıs 2019 Salı 18:55
  • PFDK, Fatih Terim'e 3 maç men cezası verdi28 Mayıs 2019 Salı 16:25
  • UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor28 Mayıs 2019 Salı 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti