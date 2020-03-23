İşte Bakan Koca'nın duyurduğu o ilaç

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kamuoyuna 'korona hastalarına kullanmaya başladık' sözleriyle duyurduğu ilacın “Favipiravir” olduğunu açıkladı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugün kullanılmaya başlanan ilacın adını verdi. Kara ilacın adının , “Favipiravir” olduğunu söyledi.

Habertürk’te Didem Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına katılan Kara, koronavirüse dair açıklamalarda bulundu.

Kara, Türkiye’nin elinde virüse karşı kullanılan ilacın adını vererek, “Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı” dedi.

“Tüm ilaçların hepsi bir anda elde edilemedi. Ama temel olarak kullandığımız ilaçlar elimizde mevcut ve kullanıyoruz” diyen Kara şunları kaydetti:

Çin'de kullanılan ama dünyanın başka yerinden pek kullanılmayan, başarılı olduğunu gördüğümüz bir ilaç var. Bunun nasıl temin ederiz diye düşünürken açıkçası bir araştırma projesi gibi o ülkelerde irtibata geçilerek onlar da Türkiye'ye hemen ilettiler. Bizim elimize de bugün sabahtan itibaren geldi. İstanbul'da Ankara'da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illere de dağıtımı yapıldı.

Favipiravir’in satılan bir ilaç olmadığını ifade eden Kara şöyle devam etti:

Ben burada o ilacın direkt ismini de söyleyebilirim. Satılan bir ilaç değil. Bu Favipiravir adında geliştirilmiş bir ilaç. Belli noktalarda etkili olduğunu biliyoruz. Bugün kullanılmaya başlandı. Olumlu sonuç alıp almayacağımız göreceğiz. Direkt o virüsü ortadan kaldıran bir ilaç hala yok.