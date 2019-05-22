İşte CHP'ye yazılan geçersiz oy sayısı

Yüksek Seçim Kurulu, gerekçeli kararında CHP'nin İstanbul seçimlerinde yaptığı usulsüzlükleri madde madde ortaya koydu.

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin aldığı kararın gerekçesi açıklandı.

YSK gerekçeli kararında, AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının 13 bin 742 olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde, 35 bin geçersiz oyun CHP lehine yazıldığına dikkat çekildi.

YSK gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:



"Cumhuriyet Halk Partisi lehine geçerli sayılan ancak usulüne uygun bir sayımda geçersiz olması gereken oyların toplamının 35.000 civarında olduğu, bu oy sayısı seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği tespit edilmiştir"