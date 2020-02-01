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İşte Emre Mor'un yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci devresinde kadroda düşünmediği Emre Mor, Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı.
İşte Emre Mor'un yeni takımı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezonun ikinci devresinde kadroda düşünmediği Emre Mor'un yeni adresi Olympiakos oluyor.

İngiltere ve İtalya'da uzun süre transfer görüşmeleri yapan Emre Mor sonuca varamayınca sarı kırmızılılarla idmanlara çıkmaya başlamıştı. Transferin son saatlerinde ise önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncusu Daniel Podence'yi 20 milyon euro bonservisle Wolverhampton'a satan Olympiakos, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Mor ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMADA SATIN ALMA OPSİYONU DA VAR

Galatasaray ile oyuncunun bonservisini elinde tutan Celta Vigo ile anlaşan ve 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak olan Olympiakos, satın alma opsiyonuna da sahip olacak.

Emre Mor sezonun ilk devresini kiralık olarak geçirdiği Galatasaray'da 17 maça çıkarken gol yada asist üretememişti. Öte yandan yurt dışından bazı kaynaklar Emre Mor için Hoffenheim, Roma, Sassuolo ve Torino'nun da görüşmeler yaptığını iddia etti.

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