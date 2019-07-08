İşte F.Bahçe'nin Muriqi için ödediği rakam

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriqi transferinin maddi detaylarını açıkladı.

TRT Spor canlı yayınına konuşan Hasan Kartal, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarı para alacaklarını, gelecek oyuncularla birlikte toplam değer olarak kulübe 5 milyon Euro gireceğini söyledi.

Hasan Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'den 3.5 milyon Euro para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte bu rakam 5 milyon Euro'yu bulacak."

"24 yaşındaki bir çocuğun kulüp başkanı gibi düşünmesi mümkün değil. Onunla bizim bakış açımız farklı. Biz Vedat'ı çocuğumuz olarak gördük, onun iyiliğini düşündük. Yapmış olduğu açıklamanın art niyetli olduğunu düşünmüyorum, onun iyiliğini istedik."

"Abdurrahim Albayrak'ın aradığına dönmedim gibi bir şey yok, onla bu konuyu görüşmedim. İstanbul'da başka arkadaşlarımız var, onların onlarla görüşmesini istedim. Ben Ankara'daydım."

"GALATASARAY'I İSTEMESİ NORMAL"

"Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal. Avrupa kupalarına katılacak bir takım sonuçta. Ben kulüp başkanı olarak kendisiyle görüştüm, Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu söyledik. Abartıldığı gibi ben Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi."

"FENERBAHÇE'DEN GELECEK OYUNCULAR..."

"Fenerbahçe'den bu transferle gelecek oyuncular konusunu İsmail Kartal yürütüyor. Fenerbahçe'yle de görüşmeler devam ediyor, sanıyorum 2-3 gün içinde belli olur."