  • BIST 1.465,740
  • Altın 484,27
  • Dolar 8,2750
  • Euro 9,7950
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi listesi belli oldu. Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba listeye yazılmazken Marcao kadroda yer aldı.
İşte Galatasaray'ın UEFA kadrosu

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu.

Marcao kadroya dahil edilirken; Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba listeye yazılmadı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol A Takımı, 2021-2022 Sezonu UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında oynayacağı müsabakalar öncesi 25 (4+4+17) oyuncudan oluşan A Listesi’ni UEFA’ya bildirdi.

UEFA’nın kadro kuralları gereği; altyapı eğitimini Türkiye’de alan oyuncular için belirlenen kontenjan Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz’dan yana kullanıldı.

Altyapı eğitimini Galatasaray’da alan ve 15-21 yaş arasında en az üç yıl kulübümüz bünyesinde bulunan oyuncu kontenjanı için ise İsmail Çipe, Berk Balaban, Atalay Babacan ve Arda Turan’ın isimleri UEFA’ya bildirildi.

Süper Lig’de yabancı kontenjanında olan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Olimpiu Moruţan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicâldău, Marcão Teixeira, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne ve Sacha Boey’in yanı sıra altyapı eğitimlerini Türkiye dışında alan Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Berkan Kutlu ve Halil Dervişoğlu da UEFA’nın belirlediği “serbest oyuncu” statüsü ile A Listesi’nde kendilerine yer buldu.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi A Listesi’nde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde:

1 Fernando Muslera                27. Christian Luyindama

2. DeAndre Yedlin                30. Atalay Babacan

4. Taylan Antalyalı                33. Alexandru Cicâldău

5. Alpaslan Öztürk                45. Marcão Teixeira

6. Patrick van Aanholt                53. Barış Alper Yılmaz

7. Kerem Aktürkoğlu                54. Emre Kılınç

8. Ryan Babel                    66. Arda Turan

11. Mostafa Mohamed                67. Halil Dervişoğlu

13. İsmail Çipe                    89. Sofiane Feghouli

19. Ömer Bayram                90. Mbaye Diagne

21. Olimpiu Moruţan                93. Sacha Boey

22. Berkan Kutlu                98. Berk Balaban

25. Victor Nelsson

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte Miralem Pjanic'in ilk sözleri03 Eylül 2021 Cuma 12:38
  • Diego Rossi: Kupalar kazanmak istiyorum03 Eylül 2021 Cuma 12:36
  • Fenerbahçe'de Berisha ve Meyer ilk antrenmanına çıktı 03 Eylül 2021 Cuma 11:32
  • Bursaspor, iç saha etkisini kaybetti03 Eylül 2021 Cuma 11:30
  • Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağı yarın Afyonkarahisar'da başlıyor03 Eylül 2021 Cuma 11:13
  • Formula 1'de sıradaki durak Hollanda03 Eylül 2021 Cuma 10:55
  • Şenol Güneş, A Milli Takım'la 81. maçında03 Eylül 2021 Cuma 10:30
  • A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşacak03 Eylül 2021 Cuma 10:21
  • Galatasaray'dan Marcao'ya 150 bin euro ceza03 Eylül 2021 Cuma 09:15
  • Süper Lig'de 13 haftalık program açıklandı03 Eylül 2021 Cuma 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti