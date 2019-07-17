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İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Mbaye Diagne'yi satarak yerine yeni bir golcü almayı planlayan Galatasaray'la ilgili olarak Ukrayna basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi.
İşte Galatasaray'ın yeni forveti

Ülkede yayın yapan Sport adlı televizyon kanalının paylaştığı son dakika haberine göre Sarı Kırmızılı kulüp, daha önce de transfer teklifinde bulunduğu Roman Yaremchuk'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Haberde Galatasaray yöneticilerinin 23 yaşındaki golcünün formasını giydiği Gent kulübüyle temasa geçerek oyuncunun olası bir transfere sıcak bakıp bakmadığını sorduğu belirtildi.

Belçika kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan santrfor, birkaç ay evvel katıldığı bir televizyon programında Cim Bom'un kendisini istediğini söylerken şunları kaydetmişti:

"Fransa liginden benimle ilgilenen bir kulüp var. Bu, herkesin bildiği bir kulüp ve şu anda Avrupa kupalarına katılmak için mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz devre arasında da Galatasaray beni istemişti."

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