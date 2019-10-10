İşte ilk günün bilançosu

Türkiye'nin, Suriye kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda 24 saat biterken, ilk günün bilançosu da ortaya çıkmaya başladı.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen aşamayı sosyal medya hesabında değerlendirdi. Ağar, 422 km hatta 22 noktada terör hedeflerinin vurulduğunu söyledi.

Ağar'ın aktardıkları şöyle:

Harekatta ilk 15 saat.

Derine inmeye, Koç başlarını kurmaya, kuşatma çalışmalarına devam.

"TEL ABYAD'DA ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Türk topçu birlikleri Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki Yabse ve Ebu Sun köylerindeki terör unsurlarını da hedef aldı. TSK Rasulayan'ın batısındaki Tel Halaf'ı ilerleyen saatlerde yeniden vurdu. Tel Abyad'da elektrikler kesildi.

"TERÖRİSTLER SİVİL KIYAFET GİYİYOR"

Harekatın ilerleyen saatlerinde terör örgütü YPG/PKK militanları sivil kıyafetlerle çatışmalara girdiler. Sonrasında söyleyecekleri şey belli: 'Türkiye sivilleri vurdu.' Türk savaş uçakları El Aziziye köyünde tespit edilen PKK mevzilerini de akşam saatlerinde imha etti.

"SÖZDE ÖZEL KUVVET BİNASI İMHA EDİLDİ"

Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı. Hava Kuvvetlerimiz, Kamışlı'daki YPG/PKK'nın özel kuvvetleri olarak isimlendirdi H.A.T. binasını imha etti. TSK, 460 kilometrelik hatta ve 22 noktada terör örgütüne büyük zaiyat verdirdi. En yoğun vurulan bölgeler ise Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı, Malikiye, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn Divar hattı oldu.

"YPG'DE KORKU VE GÜVENSİZLİK HAKİM"

Askerlerimiz ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşanıyor. Haseke'nin batısında bulunan El Hamm beldesinde 80 kişi, Tel Abyad’da ise PKK/PYD'nin zorla silah altına aldığı Arap asıllı 45 milisin silahlarını bırakıp kaçtığı kaçtığı öğrenildi.

Başaramadılar. TSK'nın tarihi harekatına karşı terör örgütü Irak'ın kuzeyinde üssümüze bomba yüklü maket uçakla saldırı girişiminde bulundu ancak maket uçak üsse 500 metre kala havada imha edildi. İçerde Cizre'de de terör faaliyetinde bulunmaya çalıştılar.

"AYNI ANDA OBÜSLERİMİZ 3'LÜ GRUP ATIŞI YAPTI"

Özellikle harekatın başlangıcında TSK'ya ait obüs ve kara destek vasıtaları etki ölçme, tanzim ve hedef atışlarını aynı anda gerçekleştirdi ki bunu gerçekten çok iyi profesyonel ordular yapabilir. Şu çok önemli terör unsurlarında Zeytin Dalı Harekâtı'nın etki ve ürkekliğini sahada görüyorsunuz.

"ÖZEL BİRLİKLER ve KOMANDOLAR KARA HAREKATINI BAŞLATTI"

Harekatın başlangıcından 6 saat sonra saat: 22.00'de TSK'nın kara gücü sahaya girdi. Bu aşamada İHA ve SİHA'larımız komandolara ve Özel Kuvvetlere havadan eşlik etti. Köprü başları tutuldu. Kara unsurlarımız İHA ve SİHA'ların himayesinde ilerlemeye devam ediyor. Burada Suriye Milli Ordusu da TSK'nın yanında ancak sızma ve girişi TSK'nın en gözde birlikleri başarıyla gerçekleştirdi. Kara harekatında şu an hiçbir sorun yok.

"ŞAMŞEYTANI TEHDİT EDİYOR"

Terör örgütü PKK'nın, Haseki'nin doğusunda DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu 'El Hol Kampı'nı boşaltırım' tehdidi var. Bununla ABD ve kıta Avrupa'sını tehdit edip Türkiye üzerinde baskı yaratmaya çalışıyor. Direncini ayakta tutmaya çalışıyor ama hadsafhada tedirginlik yaşıyor. ABD'nin eteğinin altına girmeye çalışıyor. Ortadoğu'daki terör örgütlerinin karakteristlik özelliği olan herkesle işbirliği yani yine ‘şamşeytanı' rolünde.

"EN AZ KAYIPLA İLERLEYECEKTİR"

Rejimle irtibata girmeye oradan bir şey çıkartmaya çalışıyor. Operasyonda son olarak 'omuzbaşı, koçbaşı' diye tabir ettiğimiz sızmanın ara hedeflerine yürüyorlar. ürdüğünü vurgulamam gerekir. TSK, kendisi için önem taşıyan noktalara en az zaiyat vererek ilerlemeye devam edecektir. Çünkü bizim bir Mehmetçiğimiz sınırı aşan alanlarda derin harekat kabiliyetine sahip en tecrübeli ve pratik ordudur. Hepsi gıptayla bakar.

Sabah konuştum. Derine iniyorlar, kuşatma kanatlarını ve Koç başlarını oluşturuyorlar. Millete selam söylüyorlar."

MSB: 181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Barış Pınarı Harekatı kapsamında şu ana kadar terör örgütüne ait 181 hedefi ateş altına aldığını açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadesi kullanıldı.