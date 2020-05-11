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Özel Haber
11.05.2020 11:04
İşte Mamak’ta kurulacak olan pazar yerleri
İşte Mamak’ta kurulacak olan pazar yerleri ve sokak pazarlarının mahalle mahalle, sokak sokak listesi.
Mamak’ta pazarların mahalle mahalle, sokak sokak listesi;
Emrah Özcan/İLKSAYFA
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