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İşte Milli Takım'ın yeni hocası: Stefan Kuntz imza için İstanbul'da

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oluyor. TFF, Alman hocayla yapılacak son görüşmenin ardından resmi açıklamayı yapacak.
İşte Milli Takım'ın yeni hocası: Stefan Kuntz imza için İstanbul'da

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başlayan federasyon yetkilileri, Kuntz isminde karar kıldı.  

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop’un kararı ile başlayan görüşmelerde sona yaklaşıldı.  

İstanbul’a gelen 58 yaşındaki çalıştırıcı ile kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalayacak.  

Güneş sonrası ilk olarak Okan Buruk ile anlaşan futbol federasyonu, Hamit Altıntop’un göreve gelmesinin ardından farklı arayışlara başlamıştı.

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