İşte Miralem Pjanic'in ilk sözleri

Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Miralem Pjanic, Beşiktaş forması altında ilk açıklamalarını yaptı.

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, İstanbul'daki ilk röportajını verdi.

Miralem Pjanic'in açıklamaları şu şekilde:

"İşte geldim, Türkiye'deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beşiktaş için oynamak benim için gerçekten büyük mutluluk olacak.

Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz.

Beşiktaş taraftarı sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın en etkili taraftar gruplarından biri. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum"