Aden'de havaalanına indikleri sırada bombalı saldırıya uğrayan yeni Yemen hükümetinin, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilirken, Riyad'da hep birlikte çektirdikleri fotoğraf karesi dikkat çekti. İşte saldırıya uğrayan yeni Yemen Hükümetinin üyeleri:

Gelen son dakika haberine göre Yemen'de yeni Yemen hükümetine yönelik şok bir saldırıda bulunuldu.

Saldırının hedefinde yeni Yemen hükümetinin kabine üyeleri, yani bakanları vardı. Saldırı Aden havaalanı nda yaşandı.

(Yeni Yemen Hükümeti uçaktan inerken)

Yemen'li bakanlar Aden'e indiği sırada, Havalimanının terminalinde büyük bir patlama meydana geldi. Ardından çatışma çıktı.

Gelen ilk haberlere göre, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca da yaralı var.

Saldırıda Yemen kabinesinden, bakanlardan hayatını kaybedenlerin de olduğu ileri sürülüyor. Ancak bu bilgi resmi makamlarca henüz teyit edilmiş değil.

Bu arada saldırının havan topu ile yapıldığı ifade ediliyor.

Aden'de havaalanına indikleri sırada bombalı saldırıya uğrayan yeni Yemen hükümetinin, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilirken, Riyad'da hep birlikte çektirdikleri fotoğraf karesi dikkat çekti. İşte saldırıya uğrayan yeni Yemen hükümeti nin üyeleri:

Arap dünyasına yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yeni Yemen hükümeti, saldırıdan saatler önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin huzurunda yemin etti. Riyad’daki yemin töreninin ardından Dr. Muin Abdulmelik başkanlığındaki yeni Yemen hükümeti, geçici başkent ilan edilen Aden’e doğru havayolu ile yola çıkmıştı.

Bu fotoğraf karesi de Riyad’daki yemin töreninde çekildi.

Yemen’de Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Hadi , Başbakan Main Abdulmelik'i BAE’nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile imzalanan Riyad Anlaşması'na göre yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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