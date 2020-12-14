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İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kura çekimi gerçekleştirildi.

EŞLEŞMELER

Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla - Borussia Dortmund
Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

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