İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri

Bu sezon finali İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi düzenlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kura çekimi gerçekleştirildi.

EŞLEŞMELER

Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.