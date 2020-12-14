İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kura çekimi gerçekleştirildi.
EŞLEŞMELER
Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla - Borussia Dortmund
Atalanta - Real Madrid
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.
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