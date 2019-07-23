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İşte tarihe geçen bonservis bedeli

Fenerbahçe, Makedon orta saha Eljif Elmas'ın İtalyan kulübü Napoli'ye transfer olduğunu borsaya bildirdi. Buna göre Fenerbahçe, Eljif'in transferinden 16 milyon Euro kazanacak.
İşte tarihe geçen bonservis bedeli

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir. 

Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 


 

Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin tarihinde sattığı en pahalı futbolcu oldu;

Josef: 12 M€ 
Anelka: 12 M€
Jay-Jay Okocha: 12,4 M€
Simon Kjaer: 12,5 M€
Elvir Baljic: 15,6 M€ 
Moussa Sow: 16 M€ 
Eljif Elmas: 16 M€ (+1,5)

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