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İşte Terim'in ücreti

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in yeni sözleşmesinin şartlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İşte Terim'in ücreti

Sarı kırmızılı kulüp, deneyimli teknik adam ile 2+3 yıllık sözleşme imzaladı. Fatih Terim, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında 18 milyon TL garanti ücret alacak. Tarafların bu iki sezonun ardından anlaşması halinde ise sözleşmenin 3 yıl uzatılma opsiyonu bulunuyor.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000-TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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