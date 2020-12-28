İşte yeni asgari ücret: Çalışma Bakanı açıkladı Net 2825 TL

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, 2021 yılından itibaren geçerli olacak ve milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret net 2825 TL. Karar Hükümet ile işveren temsilcilerinin oylarıyla alındı, işçi temsilcileri karşı çıktı.

Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk, 2021 yılından itibaren geçerli olacak ve milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret net 2825 TL. Karar Hükümet ile işveren temsilcilerinin oylarıyla alındı, işçi temsilcileri karşı çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3 kez toplanmış ve yeni asgari ücreti tespit çalışması yapmıştı.

Hükümet ile işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı sonrası ortak açıklama yapılarak, alınan karar kamuoyuyla paylaşıldı.

3'üncü toplantıda Hükümet temsilcisi kurumlardan TÜİK, 2792 TL tespitinde bulunmuş, az bulunması üzerine bunun asgari ücret teklifi değil, “teknik hesaplamalar sonucu ortaya çıkmış bekar bir işçinin asgari geçim tutarı” olduğu bildirmişti. İşçi temsilcileri 3 bin TL'nin altında bir teklife sıcak bakmadıklarını açıklamış, işveren temsilcileri de Hükümet'ten vergi ve prim indirimi istemişti.

Bakan Selçuk yeni asgari ücret i şöyle açıkladı:

"Komisyon toplantılarını bu yıl salgın nedeniyle online gerçekleştirdik.

Komisyon üyelerimiz çok yoğun bir titiz bir çalışma yürüttüler.

Bugün de bakanlığımızda toplantı yapıyoruz.

Toplantıda alınan kararı açıklamak istiyorum.

Yeni yıldan itibaren geçerli olacak olan yeni asgari ücret net 2825 TL olarak belirlenmiştir."

Bakan'ın açıkladığı rakamlara göre yeni asgari ücret brüt ise 3.557 lira oldu.

Yeni asgari ücret yüzde kaç arttı ?

Bakan Selçuk'un açıkladığı yeni asgari ücretin 2825 TL olması, yüzde 21 artış anlamına geliyor.

Türk İş temsilcisinin açıklamaları:

Yeni asgari ücret kararının Hükümet ile işveren temsilcilerinin oylarıyla alındığı açıklandı, işçi temsilcileri 2825 TL'ye karşı oy kullandı. Komisyon'un işçi temsilcisi Türk İş yetkilisi "Bu rakam Hükümet ile işveren temsilcilerinin oy çokluğu ile alınmıştır, yeterli bulmuyor ve katılmıyoruz. Bu ücret yetersizdir" dedi.

İşveren temsilcisi olan TİSK yetkilisi ise, "Komisyon, çalışanların durumunu ve işletmelerin geleceğini de dikkate alarak zor koşullarda kararını verdii" diye konuştu; karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Komisyon'a teşekkür etti.

Net ve brüt ne kadardı?

Asari ücret, bugün bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinin ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 501 lira 55 kuruş.

İşverene maliyeti:

Asgari ücretiin işverene toplam maliyeti, kişi başı 3 bin 458 lira.

Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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