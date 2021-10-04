İşte Zam Şampiyonu

Eylül ayında en çok yükselen kömür, en çok düşen limon oldu.

Tüketici fiyatları bazında Eylül ayında en fazla fiyat artışı gösteren ürün yüzde 33,72 ile kömür olurken, en fazla fiyat düşüşü sağlayan ürün ise yüzde 29,6 ile limon oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayındaki artan kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 artış ile servis ücretleri izledi.

Eylül ayında en çok artış gösteren diğer ürünler ise yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti ve yüzde 21,65 artış oranı ile patlıcan oldu.

En çok fiyat düşüşü yaşanan ürünlerin başında limon gelirken, limondaki artışı yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli tur ücretleri, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.