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İşte zam şampiyonu

İstanbul'da haziran ayında yüzde 26.29 ile en çok limon fiyatı artarken, domatesin fiyatı ise yüzde 46.16 düştü.
İşte zam şampiyonu

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 66’sının perakende fiyatı artarken, 36 ürünün fiyatı düştü, 140 ürünün fiyatı ise değişmedi.

EN ÇOK LİMONUN FİYATI ARTTI

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan limon yüzde 26.29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ev eşyası harcamaları grubunda yer alan yüzde 24.23 ile alüminyum mutfak eşyası, yüzde 12.53 ile elektrikli süpürgesi, gıda harcamaları grubundan yüzde 8.73 ile tavuk, yüzde 8.27 ile tuzlu fıstık ve yüzde 5.72 ile sıvı yağlar oldu.

FİYATI EN FAZLA AZALAN İSE DOMATES

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates yüzde 46.16 ucuzlayarak fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan; yüzde 27.56 ile patates,  yüzde 26.39 ile kayısı, yüzde 25.94 ile taze fasulye, yüzde 21.58 ile patlıcan ve yüzde 20.80 ile soğan oldu.

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