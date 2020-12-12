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İşten evine giderken sokak köpekleri saldırdı

İşten evine giderken sokak köpekleri saldırdı
Antalya'nın Kepez ilçesinde Tayfun Demir, iş yerinden çıkıp, evine giderken, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün akşam Kepez'e bağlı Ahatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkıp, evine doğru yürüyen Tayfun Demir, 3137 Sokak'a geldiğinde, etrafını başıboş 3 köpek sardı. Köpekleri göndermek için uğraşan Demir, başaramayınca koşmaya başladı. Sokaktaki marketin önüne gelen Demir'in üzerine, arkasından koşan köpeklerden biri atladı. Köpek, Demir'in sağ bacağını ısırdı. Yerde yatan Demir'in ayaklarıyla engel olmaya çalıştığı köpekler, bu sırada sokakta olan kişi tarafından uzaklaştırıldı. Bacağından yaralanan Demir, yakında bulunan hastaneye giderek, tedavi oldu.

Kuduz aşısı yapılan Tayfun Demir'e köpeklerin saldırma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeklerin yere düşürdüğü Demir'in kendisini korumaya çalıştığı ve bir kişinin hayvanları uzaklaştırdığı anlar yer aldı.

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