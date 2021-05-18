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İSTESOB Başkanı Yılmaz: Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, açıklanan desteklerin esnafa can suyu olacağını belirterek, "Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı." dedi.
İSTESOB Başkanı Yılmaz: Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Söz konusu destek paketinin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Yılmaz, açıklanan desteklerin salgın tedbirleri nedeniyle mağduriyet yaşayan esnaf ve sanatkara can suyu olacağını söyledi.

Yılmaz, "Bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi açıklandı. Birkaç meslek hariç, esnaf ve sanatkarlarımızın tamamına yakını bu destek paketinden koşulsuz olarak yararlanacak. Şu ana kadar esnafımızın aldığı hibe desteği esnaf başına 10 bin lirayı geçti." diye konuştu.

Esnaf ve sanatkara en büyük müjdenin 1 Haziran'dan itibaren verileceğini belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında oldu. Devletin bütün imkanlarını esnafımız için seferber etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. 1 Haziran'dan itibaren kapalı olan iş yerlerimizin salgın tedbirlerine uyulması şartı ile yeniden açılması, esnafımıza çok büyük bir destek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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