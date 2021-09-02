İstihdama katkı sunacak

İzocam’da Ankara bölgenin en çok ürün satan firması Kastamonu’da.2003 yılında tek başına çıktığı yolda büyüyerek ilerleyen Hedef Yapı Market, 2021 yılında ise İzocam’da Ankara bölgesinin en çok ürün satan firması oldu.

Aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin en büyük yapı marketi olan “Hedef Yapı Market” Cuma günü saat 14.00’de kapılarını açacak. Yaşanan sel afeti nedeniyle sadece konuşmalar ve dua şeklinde gerçekleşecek açılış programı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hedef Yapı Market sahibi Bülent Eynihan, 1 kişi olarak çıktıkları yolda bugün 115 çalışana sahip olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“EYNİHAN’DAN BÜYÜK DUYARLILIK”

Bülent Eynihan, sel afeti nedeniyle bir bilgilendirme yaptı. Eynihan: “Değerli misafirlerimiz, sizden ricamız açılışımızda mağazamıza çiçek ve çelenk göndermek yerine mağdur vatandaşlarımızın acısına ortak olmak adına Türk Kızılay Kastamonu Şubesi’ne “Kastamonu Sel” açıklamasıyla bağışta bulunmanızı rica ederiz” dedi. Bülent Eynihan, basın toplantısında şunları söyledi: “Karadeniz’in en büyük yapı marketini Kastamonu’da açmak bize gurur ve onur veriyor.2003 yılında başladığımız ticaretimize her geçen sene kazancımızı yatırıma çevirerek çok hızlı büyüme yol katettik. 2015 yılında Türkiye'de en hızlı büyüyen 70'inci firma olduk. Bir kişi olarak çıktığımız yolculuğumuza 115 çalışan ekibimizle devam etmek en büyük gururumuz ve mutluluğumuz...

Mağazamız tek kat üzerine 3450 m2 toplam depo ve ofis katları ile birlikte 9500 m2 kapalı alanı mevcuttur. 30 bini üzerinde ürün çeşidimiz bulunmaktadır. Bilinen yapı marketlerden farklı olup outdoor, kamping, spor malzemeleri, fitnees, pet shop, oto, elektrikli ev aletleri, temizlik ürünleri, züccaciye, tekstil, ev dekorasyon, mobilya, perde, bahçe gereçleri, duvar kağıtları, hırdavat, boya, elektrik ve avize, iş güvenlik ekipmanları, parke, ankastre, ısıtma ve soğutma, el gereçleri, makine ve 500 m2 seramik showroom bulunmaktadır. Mağazamızın avantajları; büyük olması, ürün çeşidinin çok olması birçok firmanın tedarikçisinin olmanın yanı sıra sektöründe lider firmaların bayiliklerini üstleniyoruz. Kaliteli ürün, uygun fiyatları rahat ve ferah alışveriş ortamıyla geniş kitleye ulaşım sağlayabilecek, sınırsız satış imkanı, bölümünde uzmanlaşmış güler yüzlü satış temsilcilerimizle devam edeceğiz. Faaliyet alanımız sadece yapı marketle kalmıyor, yapı malzemeleri toptan perakende satışını yapıyoruz. Türkiye’de çeşitli illerde 42 noktaya satış yapmaktayız. Kömür ticaretimiz ilk açtığımız günden beri devam etmekte olup, toptan ve perakende kömür satışımız mevcuttur. 2018 yılında faaliyete geçirdiğimiz Türkiye'de ilk olan tarım marketimiz 2000 m2 mağaza ve 1000 m2 depo kullanım alanı ile Kastamonu-Taşköprü çıkışındaki (Eski yapı market) yerde devam etmekteyiz. Aynı zamanda ciftciburada.com.tr adresi üzerinden internet satışımız olup Türkiye'nin dört bir yanına satış yapmaktayız. Lojistik bölümümüzde toplam 3000 m2 kapalı alan, 4000 m2 açık depo alanı, 30 çalışan arkadaşımızın yanı sıra 10 araç, 4 forklift ve 1 manitou ile en iyi hizmet vermek için çalışmaktadır. Kuruluşundan beri doğru hedef ve stratejilerle hem ülke ekonomisine katkıda bulunarak hem de yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak sektörde hızla büyüyen, kaliteli ve bol ürün çeşitliliğimizi en uygun fiyata satmak vizyonu ile perakende satış mağazamızın yanı sıra e-ticaret ve Toptan/Ticaret satış alanlarında gerekli büyümeye ivme kazandıracak teknolojik ve inovatif yatırımları sürdüreceğiz. Alanlarında uzmanlaşmış personellerimiz ile siz değerli müşterilerimiz doğrudan iletişim kurup onlara en iyi şekilde ulaşmayı ve ürün temin etmeyi planlıyoruz.”

