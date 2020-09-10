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İstihkam er Akıncı Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden istihkam er Cansın Burak Akıncı'nın cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi.
İstihkam er Akıncı Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de vatani görevini yaparken rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede vefat eden istihkam er Cansın Burak Akıncı'nın cenazesi memleketi Samsun'da defnedildi.

Akıncı'nın (25) KKTC'den memleketi Samsun'a getirilen Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkez Büyük Cami'ye götürüldü.

Buradaki cenaze törenine, askerin annesi Hanım, babası Hasan Akıncı, yakınları ile Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Derecik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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