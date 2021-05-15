İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden TSK unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın şehadet haberi ailesine ulaştırıldı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu ve İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Çaltı köyünde yaşayan şehidin babası Saadettin ile annesi Keziban Özdamar'ı ziyaret ederek, acı haberi verdi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı, evin bahçesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin naaşı, yarın Çaltı köyünde toprağa verilecek.

İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın cenazesi memleketine getirildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'ın cenazesi memleketi Isparta'ya getirildi.

Şırnak'tan askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini yakınlarının yanı sıra Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Küyük yakınları ve askeri yetkililer karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Buradan Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morguna götürülen şehidin naaşı, ilçeye bağlı Çaltı köyünde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatı'nda terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan kahraman askerimiz İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bakanı Akar'dan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyeti icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı diledi.

Bakan Akar, şehit Özdamar için yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşımız, 14 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde arama/tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yayımladığı mesajla Özdamar'ın şehit olmasından dolayı kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Bakan Yanık, Ersoy ve Selçuk'tan şehit asker Özdamar için başsağlığı mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yanık Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerle girilen çatışmada şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, ailemize başsağlığı dilerim. Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ersoy da Twitter'dan "Irak'ın kuzeyinde hain terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Yasin Özdamar'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Teröristlerle girilen çatışmada şehit olan kahraman evladımız Uzman Onbaşı Yasin Özdamar'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."