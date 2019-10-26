İstiklal Caddesi'nde çanta alarmı: Cadde kapatıldı

İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çantanın içerisinde çamaşır çıktı. Kapatılan cadde tekrar açıldı

İstiklal Caddesi, Galatasaray Meydanı'nda bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Polis, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Olay yerine bomba imha uzmanı polisler yönlendirildi.

Olay, İstiklal Caddesi'nde saat 23.10 sıralarında meydana geldi. Galatasaray Meydanı'nda bırakılan çantayı görenler durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. Polis ekipleri şerit çekerek, caddeyi trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen uzman ekipler çantada inceleme yaptı. Çanta fünye ile patlatılmazken, yapılan incelemede çantanın içinden çamaşır çıktı. Cadde trafiğe açıldı.