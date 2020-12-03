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İstiklal Caddesi'nde kısıtlama öncesi iş yerleri kapandı

KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstiklal Caddesi'ndeki iş yerleri kepenklerini kapattı.
İstiklal Caddesi'nde kısıtlama öncesi iş yerleri kapandı

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle duyurulan yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarda 3'üncü güne girildi. İstiklal Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına bir saat kala, iş yerleri kepenkleri kapatmaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, cadde boyunca anons yaparak, paket servisi yapan lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin kapatılması için uyarılarda bulundu. Polis, bir lokantanın içinde paket servisi bekleyen müşterileri uyararak dışarı çıkardı. 

Caddedeki iş yerlerinin kapanmasıyla birlikte, vatandaşlar da İstiklal Caddesi'ni terk etmeye başladı.

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