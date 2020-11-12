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İstiklal Caddesi'nde sigara denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.
İstiklal Caddesi'nde sigara denetimi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara yasağı başladı. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kaymakam Mustafa Demirelli ve polisler eşliğinde maske ve sigara denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde polis aracından ve dronundan sigara yasağı ile ilgili uyarılarda bulunuldu. Daha sonra cadde üzerinde denetim başladı. Maskelerini indirerek sigara içenlere ceza kesildi. 

Sigara içenlere uyarılarda bulunan Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli "Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüs ile mücadele ediyor. Bu mücadelenin başında maske kullanımı geliyor. Özellikle İstiklal Caddesi ve Taksim gibi insanların yoğun olarak bulunduğu noktalarda kişilerin sigara nedeniyle maskelerini takmadıkları veya burun, çene altına indirdikleri için dün itibariyle İçişleri Bakanlığının genelgesi ile bizde İstiklal Caddesi, Taksim Meydanı, Karaköy Meydanı, Kızılay Meydanı ile tüm toplu taşıma duraklarında sigara içilmesini yasakladık. Bugün itibariyle bu yasak yürürlüğe girdi. İstiklal Caddesi’nde polis memurları, zabıta ve görevliler sigara ve maske denetimi yapıyorlar" dedi.
 

İLGİNÇ SAVUNMA: SİGARA İÇMİYORUM, KOKUSUNU ALIYORUM

Sigara içerek İstiklal Caddesi’nde yürüyen bir kişi polis tarafından durduruldu. Kendisine ceza kesilen kişi "Ben sigara içmiyorum ki sadece kokusunu alıyorum. Burada da dumandan faydalanıyorum. Ağzıma sürmüyorum. Bugünden sonra içmeyeceğim. Kokusundan faydalanmaya devam edeceğim. O da olmazsa kokusunu elime süreceğim. Elimi koklayacağım" dedi.

"BANA CEZA KESSELER BİR TANE DAHA SİGARA YAKARIM"

İstiklal Caddesi üzerinde sigara içerek giden bir kişi ise "Şuan elimde sigara var. Kimse benim özgürlüğüme karışamaz. Sağlık benim sağlığım. Ben kendi sağlığımı düşünmedikten sonra onlara ne benim sağlığımdan? Toplum sağlığı da önemli ama benim içtiğim sigarayı rahat bıraksınlar. Ben bu karara karşıyım. 900 lira ceza kesseler bir tane daha sigara içerim" diye konuştu. Polisin koronavirüs denetimleri sürüyor.

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