İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmadı

Normalleşme sürecine girilmesi ile beraber vatandaşlarda da rehavet arttı. Maskesiz girmenin yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uyulmadığı görüldü.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günlerine döndü.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Koronavirüs'le mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı. Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.