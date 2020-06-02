  • BIST 108.097
  • Altın 374,277
  • Dolar 6,7080
  • Euro 7,4961
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmadı

Normalleşme sürecine girilmesi ile beraber vatandaşlarda da rehavet arttı. Maskesiz girmenin yasak olduğu İstiklal Caddesi'nde bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafeye de uyulmadığı görüldü.
İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafeye uyulmadı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maskesiz girilmesi yasaklanan İstiklal Caddesi'nde normalleşme süreciyle birlikte vatandaşların maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da ihlal edildiği cadde eski günlerine döndü.

Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Koronavirüs'le mücadele kapsamında 8 Mayıs tarihinde alınan kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesine maskesiz girmek yasaklanmıştı. Caddeye gelen birçok vatandaşın maske kuralına uyduğu ancak kimi vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Maskesiz görüntülendiklerini fark eden bazı vatandaşlar ise yüzlerini saklayarak kameralardan kaçmaya çalıştı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim ifadelerini kullanarak vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF'den Ebola açıklaması: Kongo'daki yeni salgında 5 kişi öldü02 Haziran 2020 Salı 16:08
  • Virüse yakalanan ve rengi değişen Çinli doktor Covid-19'dan öldü02 Haziran 2020 Salı 15:41
  • Siirt'te şehit olan askerlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi02 Haziran 2020 Salı 15:39
  • Erzurum'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi02 Haziran 2020 Salı 15:23
  • Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı02 Haziran 2020 Salı 15:16
  • TBB ve 79 barodan 'Avukatlık Kanunu' tartışmalarına ilişkin açıklama02 Haziran 2020 Salı 15:15
  • Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ: Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel02 Haziran 2020 Salı 15:14
  • Türkiye'nin ilk cep uydusu 'Grizu-263A' uzay yolculuğuna hazırlanıyor02 Haziran 2020 Salı 15:12
  • Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı02 Haziran 2020 Salı 14:30
  • Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in sökülen parçaları Trabzon'a getirildi02 Haziran 2020 Salı 14:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti