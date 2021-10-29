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İstiklal Marşı kıtaları resmedildi

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, 20 ressam tarafından İstiklal Marşı’nın kıtaları resmedildi.
İstiklal Marşı kıtaları resmedildi

Kentte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü çeşitli törenlerle kutlandı. Akçaabat Belediyesi’nce İstiklal Marşı'nın kabulünün 100’üncü yılı ve Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında düzenlenen Resim Çalıştayı'na Türkiye'nin farklı kentlerinden katılan 20 ressam, İstiklal Marşı'nın bazı mısra ile kıtaları ve Milli Mücadele'yi anlatan içeriklerden oluşan eserlerini tamamladı. Ressamlar tarafından İstiklal Marşı’nın kıtaları resmedildi, Milli Mücadele ruhu ve kararlığı da tuvale aktarıldı. Sanatçılar, resimlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a, Orhun Yazıtları'ndan Kurtuluş Savaşı'na kadar farklı konulara tuvallerinde yer verdi. İstiklal Marşı'nın bazı bölümlerine de kabartma gibi farklı tekniklerle yer veren sanatçıların eserleri; ‘1921-2021 Bir Asrın Sergisi’ ile sanatseverlerle buluşturuldu. Sergide tablo, heykel ve diğer eserler de katılımcıların beğenisini topladı.

'ORTAYA MUHTEŞEM KOLEKSİYON ÇIKTI'

Etkinlikte konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, sergiyle daha coşkulu bir bayram yaşadıklarını söyledi. Başkan Ekim, “Her bir ressam İstiklal Marşımızın bütün mısralarını, bütün kıtalarını yorumlayarak tuvallerine yansıttılar. Ortaya çok değerli 18 tablo ile 2 heykelin yer aldığı muhteşem bir koleksiyon çıktı. Bu anlamlı eserleriyle birlikte sergimize katılan ressamlarımıza şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyor onları canıgönülden tebrik ediyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerimizi muhteşem bir konserle sona erdireceğiz. Bu ve bunun gibi etkinlik ve faaliyetlerle ilklere imza atan ve farkındalık yaratan bir belediye olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"dedi.

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