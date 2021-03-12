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İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi bu akşam da yapılacak

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un fotoğraflarının kullanılacağı gösterimin sonunda, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirecek.
İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel Galata Kulesi'nde ışık gösterisi bu akşam da yapılacak

Bu akşam gerçekleştirilecek ve Türklerin Orta Asya'dan çıkışından bugüne kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlere yer verilen gösteride, mapping show yöntemiyle Galata Kulesi'ne görüntüler yansıtılacak.

Lazer gösterisi eşliğindeki şovun sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirecek.

"Gururlan" sözleriyle başlayacak görsel şovda, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz görüntülerine yer verilecek.

Şovda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir'in görsellerinin yanı sıra İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafları da kullanılacak.

Gösterimde ayrıca Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" ifadesine de yer verilecek.

Dün de gerçekleştirilen gösterim bugün saat 19.00'da başlayacak ve 21.00'e kadar sürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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