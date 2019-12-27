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"İstiklal" oyunu Altındağ'da çocuklarla buluştu

Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan "İstiklal" isimli tiyatro oyunu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı Altındağ'da, Altındağlı gençlerle buluştu.
"İstiklal" oyunu Altındağ'da çocuklarla buluştu

Sebilürreşad Eğitim Kültür ve Medeniyet Derneği ile Asım Sanat Merkezince sahneye konulan, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, Milli Mücadele'ye katkıları ve yazarlık yönünün anlatıldığı "İstiklal" oyunu Altındağ'da sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Altındağ Belediyesi destekleriyle sahneye konan oyun, büyük beğeni topladı. Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da gençlerle birlikte izledi.

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2000 Altındağlı genç izledi

Milli Mücadele'nin önemli simgelerinden, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u tüm gençlere anlatmak istediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Mehmet Akif Ersoy'un bize emaneti olan Sebilürreşad Dergisi ile ortak bir projeye imza attık. "İstiklal" isimli tiyatro oyunu Altındağlı gençlerin karşısına çıktı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve mücadelesini tüm gençlerimizin öğrenmesini istiyoruz. Bu nedenle bu oyunu herkesin, özellikle de gençlerin izlemesini çok istedik. Yaklaşık 2000 Altındağlı gencimiz bu oyunu izledi." dedi. İstiklal Marşı'nın Mehmet Akif Ersoy tarafından Altındağ'da yazıldığına dikkati çeken Başkan Balcı "Bu yüzden bu anlamlı oyunun ilk olarak Altındağ'da izlenmesi, Altındağlı gençlerle buluşması çok anlamlı oldu." ifadelerini kullandı.
 

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