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İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, ölümünün 83.yılında minnetle anıldı

İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, ölümünün 83.yılında minnetle anıldı.
İstiklâl şairimiz Mehmet Âkif Ersoy, ölümünün 83.yılında minnetle anıldı

Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83.yılı dolayısıyla anma etkinlikleri kapsamında Mamak Belediyesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinin Mehmet Akif Ersoy Resim Sergisi açılışını Kaymakam Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel birlikte gerçekleştirdiler.

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İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83. yıldönümünde rahmetle ve minnetle anıldığı törende Araştırmacı Yazar Yusuf Turan Günaydın, Asım'ın Nesli olmanın önemini anlattı.

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Günümüzden Mehmet Akif Ersoy'a Mektup ve Mehmet Akif Ersoy'dan Günümüze Mektup olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilerilerden üçüncü olanlar İlçe Millî Eğitim Müdürü Mustafa Özel, ikinci olanlar Belediye Başkanı Murat Köse, birinci olanlar ise ödüllerini Mamak Kaymakamı Ziya Polat'ın elinden aldılar. 

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