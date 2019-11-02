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İstiklal'de feci ölüm

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki bir binada tamirat yapan işçi, çatıdan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Cesedi gören 2 genç kız ise şoka girdi.
İstiklal'de feci ölüm

Olay, saat 08.15 sıralarında Beyoğlu Galatasaray İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki 8 katlı bir binanın çatı katına çıkan Cihan Boz tamirata başladı. Bir süre sonra Boz, henüz bilinmeyen bir nedenle çatıdan aşağıya düştü. Sert bir şekilde yere düşen işçi, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Şahsın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Boz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, cesedin çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Polis ve ambulans araçlarıyla etrafı kapatılan ceset, olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

2 GENÇ KIZ ŞOKA GİRDİ

Öte yandan cadde üzerinde yürüdüğü esnada cesedi gören 2 genç kız da gördükleri karşısında şoke oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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